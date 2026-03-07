Павлюченко: если ЦСКА даст слабинку, «Краснодар» накажет их в ответном матче Кубка

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о противостоянии ЦСКА и «Краснодара» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первой игре сильнее оказались армейцы — 3:1.
«Мы знаем, что «Краснодар» дома играет хорошо. Это очень солидная и мощная команда. Они и в Москве играли солидно, просто пропустили. По игре «Краснодар» не уступал ЦСКА. Такая же ситуация, как в матче «Динамо» и «Спартака». Если ЦСКА даст слабинку, «Краснодар» накажет в ответном матче Кубка.
Есть футболисты, которые умеют наказывать за каждую ошибку. Поэтому ЦСКА будет сложно удержать счёт. 3:1 — это ещё хуже результат. «Краснодар» понесётся с первых минут, трибуны погонят, полный стадион. Думаю, для ЦСКА это сложная ситуация. Несмотря на то, что счёт 3:1», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
