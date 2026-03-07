Скидки
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
Экс-защитник «Реала» Марсело: играть против Месси было настоящим кошмаром

Бывший защитник «Реала» Марсело поделился воспоминаниями об игре против нападающего Лионеля Месси в период выступления аргентинца за «Барселону».

«Сказать, что было сложно, было бы преуменьшением. Иногда играть против Месси было настоящим кошмаром», — приводит слова Марсело FourFourTwo.

Месси провёл в «Барселоне» 17 лет (2003-2021), став настоящей легендой клуба. За это время он забил 672 гола в 778 матчах, выиграл 35 трофеев, включая 10 титулов Ла Лиги и четыре Лиги чемпионов, а также множество других наград. Аргентинец покинул каталонский клуб в 2021 году, подписав контракт с французским «ПСЖ».

