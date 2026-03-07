Скидки
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Пари НН» — «Сочи»: Олусегун покинул поле на носилках на 43-й минуте

Комментарии

В эти минуты идёт матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Игра проходит на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2026, суббота. 19:10 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-й тайм
1 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Бальбоа – 34'    

Форвард нижегородцев Олакунле Олусегун заменён из-за травмы на 43-й минуте. Игрок покинул поле на носилках. Вместо него вышел Матвей Урванцев. Ранее счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Адриан Бальбоа на 34-й минуте.

Фото: Кадр из трансляции

После 19 матчей чемпионата России «Пари Нижний Новгород» набрал 14 очков и занимает предпоследнее, 15-е место. Клуб из Сочи заработал девять очков и располагается на последней, 16-й строчке.

В следующем туре команда Алексея Шпилевского встретится с «Крыльями Советов» (15 марта), а подопечные Игоря Осинькина сыграют с «Краснодаром» (14 марта).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
