Футбол

«Дно всегда можно пробить». Радимов — о задержке матча «Пари НН» с «Сочи»

«Дно всегда можно пробить». Радимов — о задержке матча «Пари НН» с «Сочи»
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов в критической форме высказался о задержке начала матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Пари НН» и «Сочи». На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу нижегородской команды.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2026, суббота. 19:10 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-й тайм
1 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Бальбоа – 34'    

«Когда кажется, что дно достигнуто, его всегда можно пробить.

То ли из-за батареек, то ли по другой причине, но уже размятые футболисты и зрители вынуждены были ждать 10 минут при почти нулевой температуре начала матча в Сочи.

От нашего судейства можно ждать чего угодно», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Начало матча было задержано из-за проблем со связью у судейской бригады, возглавляемой Яном Бобровским.

После 19 матчей чемпионата России «Пари НН» набрал 14 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Сочи» заработал девять очков, команда располагается на 16-й строчке.

