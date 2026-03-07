«Судья мог более равномерно оценивать эпизоды». Тренер «Балтики» — о матче с «Ростовом»

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев поделился впечатлениями от матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург).

«По содержанию сказать тяжело, обе команды играют в футбол с длинными передачами и сбросами. Мы пытались что‑то разыгрывать, а «Ростов» совсем упростил игру. Тяжело, что упустили победу.

Считаю, что судья мог более равномерно оценивать эпизоды. У нас были жёлтые карточки, фолов столько… Хотя соперник не меньше фолил. Сказалась тяжёлая дорога, накануне не тренировались. Нас не устроила ничья», — сказал Нагайцев в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Ростов» с 22 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» с 36 очками располагается на пятой строчке.

В следующем туре ростовчане 14 марта примут московское «Динамо», балтийцы в тот же день дома сыграют с ЦСКА.