«Обе команды на двойки сыграли». Бубнов высказался о матче между «Ростовом» и «Балтикой»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в которой «Ростов» сыграл вничью с «Балтикой» (1:1).

«Второй тайм — копия первого с той лишь разницей, что ещё больше было стыков и ещё больше было игры в воздухе, постоянные свистки. Разница только в том, что «Ростов» не забил чистый пенальти и забил гол с углового.

Если в целом брать, это ничейная игра, но с точки зрения зрелищности и качества игры обе команды на двойки сыграли», — сказал Бубнов в своём телеграм-канале.

После этой игры «Ростов» с 22 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» с 36 очками располагается на пятой строчке.