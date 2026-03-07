Скидки
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
23:05 Мск
«Обе команды на двойки сыграли». Бубнов высказался о матче между «Ростовом» и «Балтикой»

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в которой «Ростов» сыграл вничью с «Балтикой» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2026, суббота. 16:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 40'     1:1 Роналдо – 90+3'    

«Второй тайм — копия первого с той лишь разницей, что ещё больше было стыков и ещё больше было игры в воздухе, постоянные свистки. Разница только в том, что «Ростов» не забил чистый пенальти и забил гол с углового.

Если в целом брать, это ничейная игра, но с точки зрения зрелищности и качества игры обе команды на двойки сыграли», — сказал Бубнов в своём телеграм-канале.

После этой игры «Ростов» с 22 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» с 36 очками располагается на пятой строчке.

