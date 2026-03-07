«Краснодар» прилетел в Казань, матч РПЛ с «Рубином» могли перенести

Пресс-служба «Краснодара» в телеграм-канале опубликовала фотографии команды в аэропорту Казани на фоне слухов о возможном переносе встречи 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Игра пройдёт завтра, 8 марта.

Фото: ФК «Краснодар»

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «быки» обратились в лигу с целью переноса матча с казанским клубом, чтобы не лететь в столицу Татарстана. Вероятно, температура во время завтрашнего матча будет составлять —15°C. По регламенту в такую погоду нельзя проводить встречу без согласия обеих команд. Подчёркивалось, что «Рубин» готов играть, что не нравится чёрно-зелёным.

Позже представитель РПЛ заявил, что в день матча будут произведены контрольные замеры температуры, которые определят, состоится ли игра.