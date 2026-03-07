Созин: спортивный принцип с VAR закончился. Зачем было отменять гол «Ростова» «Балтике»?

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о системе видеопомощи судьям (VAR) и её влиянии в матчах Мир Российской Премьер-Лиги.

«Спортивный принцип с приходом VAR закончился. Все говорят про поиск ошибок, но мы перестали говорить о футболе. Потому что его не осталось. «Балтика» забила «Зениту», но VAR отменил. А нам говорят про какие-то непонятные правила. «Балтика» с «Ростовом» — куча людей на линии, нормальная борьба и гол — нам снова говорят, что офсайд. Это уже достало, зачем было отменять этот гол?

Линию можно провести как угодно. Если бы судья на VAR захотел, то провёл бы линию паса Кисляка на второй гол «Краснодару» в Кубке так, что мяч бы отменили.

И все молчат, все соглашаются. Соглашаются с тем, что футбол мы теперь смотрим только через VAR. И с тем, что мы потеряли игру», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».