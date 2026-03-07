Вратарь «Балтики» Бориско высказался об упущенной победе в концовке матча с «Ростовом»

Голкипер калининградской «Балтики» Максим Бориско высказался о ничьей в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).

«Состояние недовольное — это понятно. Обидно пропускать в компенсированное время и ещё обиднее терять победу. Но сегодня мы могли пропустить больше.

Трудно прокомментировать эпизод с отменённым голом, не видел у кого где какое положение. Но Голенков действительно мешал Кевину сыграть в том эпизоде, блокировал его. Наверное, не особо сложный матч, куда труднее далась дорога. А так ожидаемо, много борьбы. Как с нашей стороны, так и со стороны соперника.

Что касается пропущенного гола, много игроков в штрафной в конце, понятное дело. Где-то недоглядел момент и не смог выручить», — сказал Бориско в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.