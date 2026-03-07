ЦСКА сыграет с «Динамо» в форме с особым дизайном, посвящённым 8 марта

В матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграет с московским «Динамо» в форме с особым дизайном, посвящённым Международному женскому дню.

К Международному женскому дню армейцы подготовили особенную деталь формы. Под эмблемой клуба на футболках игроков появятся розовые сердца — символы любви и благодарности женщинам, в которые футболисты лично впишут поздравления перед выходом на газон.

Фото: ПФК ЦСКА

После 19 матчей чемпионата России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Московское «Динамо» заработало 24 очка и располагается на восьмой строчке. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.