Главная Футбол Новости

ЦСКА сыграет с «Динамо» в форме с особым дизайном, посвящённым 8 марта

Комментарии

В матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграет с московским «Динамо» в форме с особым дизайном, посвящённым Международному женскому дню.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
К Международному женскому дню армейцы подготовили особенную деталь формы. Под эмблемой клуба на футболках игроков появятся розовые сердца — символы любви и благодарности женщинам, в которые футболисты лично впишут поздравления перед выходом на газон.

Фото: ПФК ЦСКА

Фото: ПФК ЦСКА

После 19 матчей чемпионата России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Московское «Динамо» заработало 24 очка и располагается на восьмой строчке. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.

