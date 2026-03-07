Результаты матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 7 марта

В субботу, 7 марта, состоялись два матча в 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 7 марта:

«Ростов» — «Балтика» — 1:1;

«Пари НН» — «Сочи» — 2:1.

Оставшиеся матчи 20-го тура РПЛ пройдут в воскресенье и понедельник, 8 и 9 марта.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 43 очка после 19 туров. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 42 очка после 19 встреч. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 40 очками. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Оренбург» (15).