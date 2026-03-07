«Отменённый гол стал переломным моментом». Сулейманов — о ничьей «Ростова» с «Балтикой»

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов назвал переломный момент матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (1:1).

— Первые 20 минут мы играли очень хорошо — атаковали, прессинговали. Нужно было додавливать в те минуты. Отменённый гол стал переломным моментом, после него мы подсели, и «Балтика» начала перехватывать преимущество.

— Уже разобрали момент с пропущенным голом?

— Да, ошибку мы разобрали, но я не буду говорить, кто ошибся, некрасиво винить своих одноклубников. Пусть будет моя ошибка.

— Сработала ли перестановка на атакующую схему?

— Думаю, сработала, особенно когда мы старались держать мяч. Хорошо выходили в атаку, надо было больше использовать фланги и делать больше подач, потому что у нас было три высокорослых футболиста в атакующей линии. К сожалению, таких моментов было мало, и мы меньше били по воротам, — сказал Сулейманов в эфире «Матч ТВ».