Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: в матче «Ростов» — «Балтика» отменили чистейший гол

Александр Мостовой: в матче «Ростов» — «Балтика» отменили чистейший гол
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался об отменённом голе «Ростова» в матче 20-го тура с «Баликой» (1:1). В моменте взятия ворот VAR определил наличие офсайда. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2026, суббота. 16:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 40'     1:1 Роналдо – 90+3'    

«В первом тайме с «Балтикой» «Ростов» забил гол, а его отменили. Никто не может понять. Сказали, что какой-то офсайд. Мой футбольный комментарий, что в моменте можно поставить 10 определений. Но отменили почему-то чистейший гол. Кто не разбирается, скажет по-другому», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После этой игры «Ростов» с 22 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» с 36 очками располагается на пятой строчке.

Материалы по теме
Мостовой: не поверю, если «Спартак» не обыграет «Акрон». Это будет чемодан, вокзал…
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android