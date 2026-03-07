Александр Мостовой: в матче «Ростов» — «Балтика» отменили чистейший гол

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался об отменённом голе «Ростова» в матче 20-го тура с «Баликой» (1:1). В моменте взятия ворот VAR определил наличие офсайда. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург).

«В первом тайме с «Балтикой» «Ростов» забил гол, а его отменили. Никто не может понять. Сказали, что какой-то офсайд. Мой футбольный комментарий, что в моменте можно поставить 10 определений. Но отменили почему-то чистейший гол. Кто не разбирается, скажет по-другому», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После этой игры «Ростов» с 22 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» с 36 очками располагается на пятой строчке.