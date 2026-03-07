Скидки
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Результат закономерен». Защитник «Ростова» Мелёхин — о ничьей с «Балтикой»

«Результат закономерен». Защитник «Ростова» Мелёхин — о ничьей с «Балтикой»
Комментарии

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин дал комментарий касательно ничьей в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2026, суббота. 16:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 40'     1:1 Роналдо – 90+3'    

«Выходили играть на победу. Думаю, что эта ничья нам в копилку, если смотреть на то, как складывалась игра. Когда упал, думал, процентов 85, что арбитр назначит пенальти. Оставляешь какие‑то шансы, что его могут отменить в любом случае. Мы провели хорошую игру, хорошо себя показывали в борьбе и с мячом. Думаю, что результат закономерен», — сказал Мелёхин в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Ростов» с 22 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» с 36 очками располагается на пятой строчке.

В следующем туре ростовчане 14 марта примут московское «Динамо», балтийцы в тот же день дома сыграют с ЦСКА.

