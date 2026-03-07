Скидки
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
23:05 Мск
Пари НН — Сочи, результат матча 7 марта 2026, счет 2:1, 20-й тур РПЛ 2025/2026

«Пари НН» обыграл «Сочи» в 20-м туре РПЛ и покинул зону вылета
Комментарии

Завершён матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2026, суббота. 19:10 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Бальбоа – 34'     2:0 Вешнер Тичич – 62'     2:1 Крамарич – 80'    

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Адриан Бальбоа на 34-й минуте. Полузащитник Лука Вешнер Тичич забил второй гол «Пари НН» на 62-й минуте. Форвард «Сочи» Мартин Крамарич отыграл один мяч с пенальти на 80-й минуте.

Благодаря этой победе «Пари Нижний Новгород» набрал 17 очков и поднялся на 14-е место в таблице чемпионата России. Клуб из Сочи заработал девять очков и располагается на последней, 16-й строчке.

В следующем туре команда Алексея Шпилевского встретится с «Крыльями Советов» (15 марта), а подопечные Игоря Осинькина сыграют с «Краснодаром» (14 марта).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
