«Пари НН» обыграл «Сочи» в 20-м туре РПЛ и покинул зону вылета

Завершён матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Адриан Бальбоа на 34-й минуте. Полузащитник Лука Вешнер Тичич забил второй гол «Пари НН» на 62-й минуте. Форвард «Сочи» Мартин Крамарич отыграл один мяч с пенальти на 80-й минуте.

Благодаря этой победе «Пари Нижний Новгород» набрал 17 очков и поднялся на 14-е место в таблице чемпионата России. Клуб из Сочи заработал девять очков и располагается на последней, 16-й строчке.

В следующем туре команда Алексея Шпилевского встретится с «Крыльями Советов» (15 марта), а подопечные Игоря Осинькина сыграют с «Краснодаром» (14 марта).