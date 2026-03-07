Скидки
Спортивный директор «Атлетико» Алемани отреагировал на слухи, связывающие Гризманна с МЛС

Спортивный директор «Атлетико» Алемани отреагировал на слухи, связывающие Гризманна с МЛС
Спортивный директор «Атлетико» Мадрид Матеу Алемани прокомментировал слухи об ожидаемом переходе нападающего Антуана Гризманна в «Орландо Сити» из МЛС.

«Гризманн остаётся с нами», — приводит слова Алемани журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Отмечается, что американский клуб по-прежнему работает над бесплатным переходом француза летом.

34-летний Гризманн является лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 210 голами. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 12 голов и отдал два результативных паса. Его контракт с клубом истекает летом 2027 года.

