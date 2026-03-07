Агент Клоппа прокомментировал слухи о возможном назначении специалиста в «Реал»

Агент Марк Косике, представляющий интересы немецкого тренера Юргена Клоппа, отреагировал на слухи о возможном назначении специалиста в мадридский «Реал».

«Нет необходимости отвечать на вопросы о вещах, которые являются всего лишь слухами. На данный момент с нами никто не связывался. Юрген Клопп очень доволен своей нынешней должностью в «Ред Булл», и всё, что говорится о переговорах по поводу должности тренера «Реала», пока что всего лишь слухи», — приводит слова Косике Goal.

Ранее в прессе появилась информация об интересе мадридского клуба к немецкому специалисту. Также будущее Клоппа связывают с мадридским «Атлетико».