Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
23:05 Мск
«Пари НН» одержал третью победу в четырёх последних матчах РПЛ

Комментарии

«Пари НН» переиграл «Сочи» в 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (2:1). Это победа стала для нижегородской команды третьей в четырёх последних матчах турнира.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2026, суббота. 19:10 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Бальбоа – 34'     2:0 Вешнер Тичич – 62'     2:1 Крамарич – 80'    

До зимнего перерыва клуб из Нижнего Новгорода одержал победы над «Акроном» (2:1) и махачкалинским «Динамо» (1:0), а в 19-м туре уступил «Локомотиву» со счётом 1:2.

Благодаря этой победе «Пари Нижний Новгород» набрал 17 очков и поднялся на 14-е место в таблице чемпионата России. Клуб из Сочи заработал девять очков и располагается на последней, 16-й строчке.

В следующем туре команда Алексея Шпилевского встретится с «Крыльями Советов» (15 марта), а подопечные Игоря Осинькина сыграют с «Краснодаром» (14 марта).

