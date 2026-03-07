«Пари НН» одержал третью победу в четырёх последних матчах РПЛ

«Пари НН» переиграл «Сочи» в 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (2:1). Это победа стала для нижегородской команды третьей в четырёх последних матчах турнира.

До зимнего перерыва клуб из Нижнего Новгорода одержал победы над «Акроном» (2:1) и махачкалинским «Динамо» (1:0), а в 19-м туре уступил «Локомотиву» со счётом 1:2.

Благодаря этой победе «Пари Нижний Новгород» набрал 17 очков и поднялся на 14-е место в таблице чемпионата России. Клуб из Сочи заработал девять очков и располагается на последней, 16-й строчке.

В следующем туре команда Алексея Шпилевского встретится с «Крыльями Советов» (15 марта), а подопечные Игоря Осинькина сыграют с «Краснодаром» (14 марта).