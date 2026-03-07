Скидки
Главная Футбол Новости

Аталанта — Удинезе, результат матча 7 марта 2026, счет 2:2, 28-й тур Серии А 2025/2026

«Аталанта» поделила очки с «Удинезе», отыгравшись с 0:2 по ходу встречи
Комментарии

Завершился матч 28-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Аталантой» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» (Бергамо, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антонио Рапуано. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Италия — Серия А . 28-й тур
07 марта 2026, суббота. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 2
Удинезе
Удине
0:1 Кристенсен – 40'     0:2 Дэвис – 55'     1:2 Скамакка – 75'     2:2 Скамакка – 79'    

Счёт в матче открыл защитник гостей Томас Кристенсен в конце первого тайма на 39-й минуте. Во втором тайме на 55-й минуте нападающий «Удинезе» Кинан Дэвис увеличил преимущество своей команды. Форвард чёрно-синих Джанлука Скамакка отыграл один мяч на 75-й минуте. Через четыре минуты Скамакка оформил дубль.

На данный момент у «Удинезе» 36 очков. После 28 матчей команда занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» с 46 очками располагается на седьмой строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Комментарии
