Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
У «Ростова» одна победа в пяти последних матчах РПЛ

У «Ростова» одна победа в пяти последних матчах РПЛ
Комментарии

«Ростов» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» (1:1) в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, жёлто-синие одержали лишь одну победу в последних пяти встречах чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2026, суббота. 16:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 40'     1:1 Роналдо – 90+3'    

Данная серия команды Джонатана Альбы началась матчем 16-го тура РПЛ — тогда южане уступили «Крыльям Советов» со счётом 0:2. После этого жёлто-синие проиграли «Локомотиву» (1:3), а затем переиграли «Рубин» (2:0). В 19-м туре «Ростов» уступил «Краснодару» (1:2), за этим последовала ничья с балтийцами. В следующем туре ростовчане 14 марта примут московское «Динамо».

«Ростов» с 22 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Как обидно «Балтика» упустила победу! «Ростов» снял сезонное проклятие и спасся. Видео
Комментарии
