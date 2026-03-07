У «Ростова» одна победа в пяти последних матчах РПЛ

«Ростов» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» (1:1) в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, жёлто-синие одержали лишь одну победу в последних пяти встречах чемпионата России.

Данная серия команды Джонатана Альбы началась матчем 16-го тура РПЛ — тогда южане уступили «Крыльям Советов» со счётом 0:2. После этого жёлто-синие проиграли «Локомотиву» (1:3), а затем переиграли «Рубин» (2:0). В 19-м туре «Ростов» уступил «Краснодару» (1:2), за этим последовала ничья с балтийцами. В следующем туре ростовчане 14 марта примут московское «Динамо».

«Ростов» с 22 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.