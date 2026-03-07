Скидки
Главная Футбол Новости

«Тяжело, нам будет тяжело». Осинькин прокомментировал поражение «Сочи» от «Пари НН»

Комментарии

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал поражение своей команды в матче 20‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги от «Пари НН» со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2026, суббота. 19:10 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Бальбоа – 34'     2:0 Вешнер Тичич – 62'     2:1 Крамарич – 80'    

— Что больше разочаровывает — результат или игра команды?
— Игра. Готовность команды была очень низкой. Вроде за пять дней мы должны были успеть восстановиться, но получилось, что мы были не готовы к этим скоростям, хотя надо отдать должное сопернику, «Пари НН» и раньше пытался делать перестроения в пользу скорости, а мы в этой скорости уступили.

— Насколько ошибка вратаря во втором голе обескуражила команду?
— При счёте 0:2 шансов становится гораздо меньше. Ошибка была, все люди ошибаются. В других эпизодах он играл достаточно стабильно, но в этом эпизоде подвёл. Мы должны быть готовы к тому, что у нас могут быть ошибки, но играть нам надо в другой футбол.

— Насколько тяжело будет готовить команду к следующим матчам, ведь отрыв увеличивается?
— Тяжело, нам будет тяжело, — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Пари Нижний Новгород» набрал 17 очков и поднялся на 14-е место в таблице чемпионата России. Клуб из Сочи заработал девять очков и располагается на последней, 16-й строчке.

