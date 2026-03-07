«Победу в такой игре действительно нужно заслужить». Артета — о матче с «Мэнсфилд Таун»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями от победы над «Мэнсфилд Таун» (2:1) в матче пятого раунда Кубка Англии.

«Это был хороший матч. Он стал ярчайшим примером того, чем является Кубок Англии, передав его сложность и красоту. В первую очередь стоит отметить, что игра была непростой — нужно отдать должное [тренеру] Найджелу [Клафу] и его команде. Из-за состояния поля сопернику, как и нам, приходилось адаптироваться, а их болельщики проявили невероятную поддержку с её интенсивностью, периодическими подколами, единением с командой и верой в неё. Победу в такой игре действительно нужно заслужить.

У нас были опасные моменты, но когда ты их не используешь, а соперник верит в свои силы, то обстановка становится всё более напряжённой. Когда же оппонент сравнял счёт, это лишь подтвердило, что победу в этой встрече нужно было ещё заслужить», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».