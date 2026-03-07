Скидки
Главная Футбол Новости

Атлетик Бильбао — Барселона: стартовые составы команд на матч 27-го тура Ла Лиги 2025/2026, 7 марта 2026

«Атлетик» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 27-го тура Ла Лиги
Комментарии

Сегодня, 7 марта, состоится матч 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Атлетик» из Бильбао и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслужит Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 27-й тур
07 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
1-й тайм
0 : 0
Барселона
Барселона

Стартовые составы команд.

«Атлетик»: Симон, Вивьян, Лапорт, Горосабель, Бойро, Хаурехисар, Гомес, Рего, Санчес, Беренгер, Уильямс.

«Барселона»: Жоан Гарсия, Кубарси, Эрик Гарсия, Канселу, Мартин, Рашфорд, Берналь, Ольмо, Ямаль, Касадо, Торрес.

После 26 матчей испанского чемпионата «Барселона» набрала 64 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Атлетик» из Бильбао располагается на девятой строчке, у команды в активе 35 очков.

В предыдущем туре «Барселона» в домашнем матче разгромила «Вильярреал» со счётом 4:1, а «Атлетик» на выезде сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
«Атлетик» — «Барселона»: прогноз Анатолия Катрича на игру Ла Лиги
