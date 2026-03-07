«Боруссия» Дортмунд в большинстве обыграла «Кёльн» в 25-м туре Бундеслиги

Завершён матч 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Кёльн» и дортмундская «Боруссия». Встреча состоялась на стадионе «Кёльн» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра матча выступил Даниэль Зиберт. Игра закончилась победой команды гостей со счётом 2:1.

Первый гол в матче забил Серу Гирасси. Нападающий «Боруссии» отличился на 17-й минуте. В конце первого тайма на 45+2-й минуте защитник хозяев поля Джахмай Симпсон-Пьюзи получил красную карточку и покинул поле. Во втором тайме на 60-й минуте форвард Максимилиан Байер увеличил преимущество «Боруссии». В конце встречи на 88-й минуте полузащитник «Кёльна» Якуб Каминьский отыграл один мяч.

После этой игры «Боруссия» с 55 очками занимает второе место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Кёльн» с 24 очками располагается на 13-й строчке.