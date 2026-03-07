«Атлетико» победил «Реал Сосьедад». У Гонсалеса — дубль, Захарян вышел на 65-й минуте

Завершился матч 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Реал Сосьедад». Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Адриан Кордеро Вега. Победу в матче со счётом 3:2 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч во встрече забил нападающий «Атлетико» Александр Сёрлот на пятой минуте. Через четыре минуты полузащитник «Реала Сосьедад» Карлос Солер сравнял счёт. На 67-й минуте полузащитник Николас Гонсалес вывел хозяев поля вперёд, но через минуту форвард «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль восстановил равенство в счёте. На 81-й минуте Николас Гонсалес оформил дубль, установив окончательный счёт в матче — 3:2. Российский полузащитник гостей Арсен Захарян вышел на замену на 65-й минуте и не отметился результативными действиями.

После 27 матчей испанского чемпионата мадридский «Атлетико» набрал 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» располагается на восьмой строчке, у команды в активе 35 очков.

В следующем туре «Атлетико» в домашнем матче сыграет с «Хетафе» 14 марта, а «Реал Сосьедад» на день позже встретится с «Осасуной».