«Сочи» пропустил 46 голов за 20 туров РПЛ. Это антирекорд в XXI веке
«Сочи» уступил «Пари НН» со счётом 1:2 в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Тем самым «горожане» пропустили 46 голов за 20 матчей чемпионата России. Это худший показатель в XXI веке. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2026, суббота. 19:10 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Бальбоа – 34' 2:0 Вешнер Тичич – 62' 2:1 Крамарич – 80'
Всего две команды в истории чемпионата России пропускали больше голов за 20 матчей, чем подопечные Игоря Осинькина. В 1995 году в ворота сочинской «Жемчужины» было забито 47 мячей за 20 игр. Антирекорд принадлежит «Тюмени». Команда из одноимённого города пропустила 56 голов за 20 туров в 1998 году.
На данный момент клуб из Сочи заработал девять очков и располагается на последней, 16-й строчке.
