Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» пропустил 46 голов за 20 туров РПЛ. Это антирекорд в XXI веке

«Сочи» пропустил 46 голов за 20 туров РПЛ. Это антирекорд в XXI веке
Комментарии

«Сочи» уступил «Пари НН» со счётом 1:2 в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Тем самым «горожане» пропустили 46 голов за 20 матчей чемпионата России. Это худший показатель в XXI веке. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2026, суббота. 19:10 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Бальбоа – 34'     2:0 Вешнер Тичич – 62'     2:1 Крамарич – 80'    

Всего две команды в истории чемпионата России пропускали больше голов за 20 матчей, чем подопечные Игоря Осинькина. В 1995 году в ворота сочинской «Жемчужины» было забито 47 мячей за 20 игр. Антирекорд принадлежит «Тюмени». Команда из одноимённого города пропустила 56 голов за 20 туров в 1998 году.

На данный момент клуб из Сочи заработал девять очков и располагается на последней, 16-й строчке.

Материалы по теме
Фактурная битва аутсайдеров! «Пари НН» выиграл, а «Сочи» пора готовиться к Первой лиге?
Видео
Фактурная битва аутсайдеров! «Пари НН» выиграл, а «Сочи» пора готовиться к Первой лиге?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android