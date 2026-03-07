«Сочи» пропустил 46 голов за 20 туров РПЛ. Это антирекорд в XXI веке

«Сочи» уступил «Пари НН» со счётом 1:2 в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Тем самым «горожане» пропустили 46 голов за 20 матчей чемпионата России. Это худший показатель в XXI веке. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Всего две команды в истории чемпионата России пропускали больше голов за 20 матчей, чем подопечные Игоря Осинькина. В 1995 году в ворота сочинской «Жемчужины» было забито 47 мячей за 20 игр. Антирекорд принадлежит «Тюмени». Команда из одноимённого города пропустила 56 голов за 20 туров в 1998 году.

На данный момент клуб из Сочи заработал девять очков и располагается на последней, 16-й строчке.