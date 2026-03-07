Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Арсенала» Артета оценил игру молодых футболистов в матче с «Мэнсфилд Таун»

Тренер «Арсенала» Артета оценил игру молодых футболистов в матче с «Мэнсфилд Таун»
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о выступлении молодых игроков команды Макса Доумена и Марли Сэлмона в матче пятого раунда Кубка Англии с «Мэнсфилд Таун» (2:1).

Кубок Англии . 1/8 финала
07 марта 2026, суббота. 15:15 МСК
Мэнсфилд Таун
Мэнсфилд
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Мадуэке – 41'     1:1 Эванс – 50'     1:2 Эзе – 66'    

«Очень горжусь Максом, то же могу сказать и про Марли — это два 16-летних парня, сыгравших в старте в матче Кубка Англии. Это многое говорит о них, об их личностных и игровых качествах. Макс провёл просто выдающуюся игру.

В первую очередь хочу поздравить обоих с дебютной игрой в старте в Кубке Англии. Полагаю, Макс стал самым молодым участником этого турнира с очень богатой историей. Это говорит о том, насколько этого непросто достичь. Очень горжусь ребятами. Надеюсь, Джейден [Диксон] тоже насладился игрой. Это лишь первый шаг для них, нужно продолжать работать, многое ещё впереди», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

Материалы по теме
«Победу в такой игре действительно нужно заслужить». Артета — о матче с «Мэнсфилд Таун»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android