Тренер «Арсенала» Артета оценил игру молодых футболистов в матче с «Мэнсфилд Таун»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о выступлении молодых игроков команды Макса Доумена и Марли Сэлмона в матче пятого раунда Кубка Англии с «Мэнсфилд Таун» (2:1).

«Очень горжусь Максом, то же могу сказать и про Марли — это два 16-летних парня, сыгравших в старте в матче Кубка Англии. Это многое говорит о них, об их личностных и игровых качествах. Макс провёл просто выдающуюся игру.

В первую очередь хочу поздравить обоих с дебютной игрой в старте в Кубке Англии. Полагаю, Макс стал самым молодым участником этого турнира с очень богатой историей. Это говорит о том, насколько этого непросто достичь. Очень горжусь ребятами. Надеюсь, Джейден [Диксон] тоже насладился игрой. Это лишь первый шаг для них, нужно продолжать работать, многое ещё впереди», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».