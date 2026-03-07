Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь, осуждённый за убийство, вернётся в тюрьму после участия в Кубке Бразилии

Вратарь, осуждённый за убийство, вернётся в тюрьму после участия в Кубке Бразилии
Комментарии

Голкипер «Васко да Гама» Бруно Фернандес, который в 2013 году был приговорён к 22 годам и трём месяцам тюремного заключения за организацию убийства своей девушки, возвращается в тюрьму после участия в Кубке Бразилии, сообщает A Bola.

15 февраля игрок подписал контракт с «Васко до Гама», а 20 февраля вышел на поле в матче 1/256 финала Кубка Бразилии, в котором его команда потерпела поражение от «Вело Клуба» в серии пенальти — 1:1 (2:3 пен.). Матч состоялся в городе Риу-Бранку.

По постановлению суда Фернандес не имел права покидать территорию Рио-де-Жанейро без предварительного разрешения. В связи с этим нарушением судья пришёл к выводу, что поведение вратаря продемонстрировало несоблюдение установленных правил, и распорядился вернуть голкипера в тюрьму на условиях полузакрытого режима.

В 2013 году голкипер, будучи звездой и капитаном «Фламенго», был приговорён к 22 годам заключения. Суд признал его виновным в организации похищения и жестокого убийства своей бывшей подруги Элизы Самудио, которая требовала от него алименты на ребёнка. Тело девушки было расчленено, части скормлены собакам, а останки закатаны в бетон.

Материалы по теме
Официально
«Фламенго» назначил экс-тренера «Монако» Жардима на место уволенного Филипе Луиса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android