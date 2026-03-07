Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался перед дерби с «Миланом»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался перед матчем с «Миланом» в рамках 28-го тура итальянской Серии А. Игра пройдёт завтра, 8 марта, в 22:45 мск.

– Это дерби, и мы все знаем, что оно значит для двух сильных команд с большими амбициями из одного города. Нам нужно развивать всё, что мы делали хорошо до этого момента, оставаться конкурентоспособными и играть на максимуме своих возможностей, чтобы показать прогресс, который мы продемонстрировали за последние несколько месяцев.

– Ваши соперники говорят, что это будет матч всей их жизни. Какой реакции вы ожидаете от своей команды?

– Ожидаю уверенности, хладнокровия и стабильности, с опорой на всю хорошую работу, которую мы проделали в последние месяцы. Нам не следует зацикливаться на статистике последних двух лет (в последний раз «Интер» побеждал «Милан» в апреле 2024 года. – Прим. «Чемпионата»), а нужно сосредоточиться на нашем росте в этом сезоне. За последние три месяца мы добились важных результатов и доказали, что можем преодолевать трудности, как, например, после поражения от «Будё-Глимт». Наша команда обрела психологическую уверенность, – приводит слова Киву официальный сайт «Интера».

На данный момент «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 67 очков. «Милан» с 57 очками занимает второе место.