Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался перед дерби с «Миланом»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался перед дерби с «Миланом»
Комментарии

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался перед матчем с «Миланом» в рамках 28-го тура итальянской Серии А. Игра пройдёт завтра, 8 марта, в 22:45 мск.

Италия — Серия А . 28-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Это дерби, и мы все знаем, что оно значит для двух сильных команд с большими амбициями из одного города. Нам нужно развивать всё, что мы делали хорошо до этого момента, оставаться конкурентоспособными и играть на максимуме своих возможностей, чтобы показать прогресс, который мы продемонстрировали за последние несколько месяцев.

– Ваши соперники говорят, что это будет матч всей их жизни. Какой реакции вы ожидаете от своей команды?
– Ожидаю уверенности, хладнокровия и стабильности, с опорой на всю хорошую работу, которую мы проделали в последние месяцы. Нам не следует зацикливаться на статистике последних двух лет (в последний раз «Интер» побеждал «Милан» в апреле 2024 года. – Прим. «Чемпионата»), а нужно сосредоточиться на нашем росте в этом сезоне. За последние три месяца мы добились важных результатов и доказали, что можем преодолевать трудности, как, например, после поражения от «Будё-Глимт». Наша команда обрела психологическую уверенность, – приводит слова Киву официальный сайт «Интера».

На данный момент «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 67 очков. «Милан» с 57 очками занимает второе место.

Материалы по теме
Матч недели в Серии А: момент истины для «Милана» и «Интера»
Матч недели в Серии А: момент истины для «Милана» и «Интера»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android