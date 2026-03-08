Скидки
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
23:05 Мск
«Атлетик» — «Барселона»: Ямаль открыл счёт на 68-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Атлетик» из Бильбао и «Барселона». Игра проходит на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Хосе Мунуэра Монтеро. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу «Барселоны».

Испания — Примера . 27-й тур
07 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 68'    

Первый мяч в матче забил форвард гостей Ламин Ямаль на 68-й минуте.

После 26 матчей испанского чемпионата «Барселона» набрала 64 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Атлетик» из Бильбао располагается на девятой строчке, у команды в активе 35 очков.

В предыдущем туре «Барселона» в домашнем матче разгромила «Вильярреал» со счётом 4:1, а «Атлетик» на выезде сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
