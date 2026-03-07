Тренер «Арсенала» Артета прокомментировал состояние травмированных Троссарда и Калафьори

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о повреждениях игроков команды Леандро Троссарда и Риккардо Калафьори. Бельгиец был вынужден покинуть поле на 38-й минуте матча пятого раунда Кубка Англии с «Мэнсфилд Таун» (2:1), итальянца заменили на 76-й минуте.

«У обоих были небольшие проблемы со здоровьем, им было некомфортно продолжать игру. И мы знали, что это возможно, особенно в условиях, в которых мы играем сегодня. Поэтому нам пришлось их заменить», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Жеребьёвка матчей 1/4 финала турнира состоится 9 марта. Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).