Тренер «Интера» Кристиан Киву рассказал, кто из футболистов не сможет сыграть с «Миланом»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву перед матчем с «Миланом» в рамках 28-го тура итальянской Серии А рассказал о физическом состоянии своих подопечных, в том числе о ходе восстановления капитана команды Лаутаро Мартинеса.

– Как команда чувствует себя физически? В частности, готов ли Хакан Чалханоглу выйти в стартовом составе?

– Команда чувствует себя довольно хорошо. После матча с «Комо» игроки усердно тренировались. Сегодня у нас возникла проблема с Тюрамом, у него небольшая температура, и он не тренировался с нами. Мы надеемся, что завтра он будет на 100% готов и сможет присоединиться к команде. Чалханоглу демонстрирует признаки улучшения в физическом плане: час, проведённый им на поле в Комо, был полезен, и мы посмотрим, будет ли он готов выйти в стартовом составе завтра.

– Как Лаутаро Мартинес справляется с нахождением вне игры?

– Он идёт на поправку и старается восстановиться как можно быстрее. Лаутаро всегда рядом с нами и помогает команде вне поля. Сегодня он был с нами на обеде, что показывает лидерские качества капитана, который глубоко заботится о команде и о том, чего мы достигли.

– Как себя чувствует Дензел Думфрис? Сможет ли он выйти в стартовом составе?

– Ему становится лучше. Он сыграл несколько минут с «Будё-Глимт» и около получаса в Комо. Видно, что он отсутствовал три месяца и до сих пор не набрал игровой формы, но с каждым днем ​​прогрессирует. Ему нужно время, чтобы вернуться в лучшую форму, и мы рады, что он снова в строю, потому что это очень важный игрок, – приводит слова Киву официальный сайт «Интера».

Напомним, капитан «Интера» Лаутаро Мартинес получил травму икроножной мышцы левой ноги в конце февраля, из-за чего не примет участие в миланском дерби.

На данный момент «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 67 очков. «Милан» с 57 очками занимает второе место.