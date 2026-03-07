Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Интера» Кристиан Киву рассказал, кто из футболистов не сможет сыграть с «Миланом»

Тренер «Интера» Кристиан Киву рассказал, кто из футболистов не сможет сыграть с «Миланом»
Комментарии

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву перед матчем с «Миланом» в рамках 28-го тура итальянской Серии А рассказал о физическом состоянии своих подопечных, в том числе о ходе восстановления капитана команды Лаутаро Мартинеса.

Италия — Серия А . 28-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Как команда чувствует себя физически? В частности, готов ли Хакан Чалханоглу выйти в стартовом составе?
– Команда чувствует себя довольно хорошо. После матча с «Комо» игроки усердно тренировались. Сегодня у нас возникла проблема с Тюрамом, у него небольшая температура, и он не тренировался с нами. Мы надеемся, что завтра он будет на 100% готов и сможет присоединиться к команде. Чалханоглу демонстрирует признаки улучшения в физическом плане: час, проведённый им на поле в Комо, был полезен, и мы посмотрим, будет ли он готов выйти в стартовом составе завтра.

– Как Лаутаро Мартинес справляется с нахождением вне игры?
– Он идёт на поправку и старается восстановиться как можно быстрее. Лаутаро всегда рядом с нами и помогает команде вне поля. Сегодня он был с нами на обеде, что показывает лидерские качества капитана, который глубоко заботится о команде и о том, чего мы достигли.

– Как себя чувствует Дензел Думфрис? Сможет ли он выйти в стартовом составе?
– Ему становится лучше. Он сыграл несколько минут с «Будё-Глимт» и около получаса в Комо. Видно, что он отсутствовал три месяца и до сих пор не набрал игровой формы, но с каждым днем ​​прогрессирует. Ему нужно время, чтобы вернуться в лучшую форму, и мы рады, что он снова в строю, потому что это очень важный игрок, – приводит слова Киву официальный сайт «Интера».

Напомним, капитан «Интера» Лаутаро Мартинес получил травму икроножной мышцы левой ноги в конце февраля, из-за чего не примет участие в миланском дерби.

На данный момент «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 67 очков. «Милан» с 57 очками занимает второе место.

Материалы по теме
Матч недели в Серии А: момент истины для «Милана» и «Интера»
Матч недели в Серии А: момент истины для «Милана» и «Интера»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android