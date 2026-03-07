Скидки
Главная Футбол Новости

Диего Симеоне прокомментировал победу «Атлетико» над «Реалом Сосьедад» в Ла Лиге

Диего Симеоне прокомментировал победу «Атлетико» над «Реалом Сосьедад» в Ла Лиге
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура испанской Ла Лиги над «Реалом Сосьедад» (3:2).

Испания — Примера . 27-й тур
07 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Сёрлот – 5'     1:1 Солер – 9'     2:1 Гонсалес – 67'     2:2 Оярсабаль – 68'     3:2 Гонсалес – 81'    

«Команда очень хорошо отреагировала в сложные моменты матча. Мы хотели вести игру на протяжении всего матча, думаю, нам это удалось. Они забили два великолепных гола, но команда продолжала прессинговать, создавая голевые моменты, а замены придали нам больше энергии. Мы одержали очень важную победу.
Команда работает с большим энтузиазмом. Надеемся, что продолжим побеждать и радовать наших болельщиков, которые сегодня были счастливы», — сказал Симеоне в эфире Movistar.

После 27 матчей испанского чемпионата мадридский «Атлетико» набрал 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» располагается на восьмой строчке, у команды в активе 35 очков.
В следующем туре «Атлетико» в домашнем матче сыграет с «Хетафе» 14 марта, а «Реал Сосьедад» на день позже встретится с «Осасуной».

