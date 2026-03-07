Диего Симеоне прокомментировал победу «Атлетико» над «Реалом Сосьедад» в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура испанской Ла Лиги над «Реалом Сосьедад» (3:2).

«Команда очень хорошо отреагировала в сложные моменты матча. Мы хотели вести игру на протяжении всего матча, думаю, нам это удалось. Они забили два великолепных гола, но команда продолжала прессинговать, создавая голевые моменты, а замены придали нам больше энергии. Мы одержали очень важную победу.

Команда работает с большим энтузиазмом. Надеемся, что продолжим побеждать и радовать наших болельщиков, которые сегодня были счастливы», — сказал Симеоне в эфире Movistar.

После 27 матчей испанского чемпионата мадридский «Атлетико» набрал 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» располагается на восьмой строчке, у команды в активе 35 очков.

В следующем туре «Атлетико» в домашнем матче сыграет с «Хетафе» 14 марта, а «Реал Сосьедад» на день позже встретится с «Осасуной».