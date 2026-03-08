«Аль-Наср» без Роналду победил «Неом» благодаря голу на 90+5-й минуте и возглавил таблицу

Завершился матч 25-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Наср» и «Неом». Игра прошла на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Единственный мяч в матче забил защитник хозяев Мохамед Симакан на 90+5-й минуте. Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил травму в матче предыдущего тура с клубом «Аль-Фейха» (3:1) и отправился на лечение в Мадрид (Испания).

После 25 матчей чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 64 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Неом» располагается на восьмой строчке, у команды в активе 32 очка.

В следующем туре «Неом» в домашнем матче сыграет с «Аль-Таавуном» 12 марта, а «Аль-Наср» на выезде встретится с «Аль-Халиджем» 14 марта.