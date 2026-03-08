Скидки
Главная Футбол Новости

Аль-Наср — Неом, результат матча 7 марта 2026, счёт 1:0, 25-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Наср» без Роналду победил «Неом» благодаря голу на 90+5-й минуте и возглавил таблицу
Комментарии

Завершился матч 25-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Наср» и «Неом». Игра прошла на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 25-й тур
07 марта 2026, суббота. 22:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 0
Неом
1:0 Симакан – 90+5'    

Единственный мяч в матче забил защитник хозяев Мохамед Симакан на 90+5-й минуте. Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил травму в матче предыдущего тура с клубом «Аль-Фейха» (3:1) и отправился на лечение в Мадрид (Испания).

После 25 матчей чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 64 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Неом» располагается на восьмой строчке, у команды в активе 32 очка.

В следующем туре «Неом» в домашнем матче сыграет с «Аль-Таавуном» 12 марта, а «Аль-Наср» на выезде встретится с «Аль-Халиджем» 14 марта.

Календарь Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Про-Лиги сезона-2025/2026
Травма Криштиану Роналду оказалась серьёзнее, чем ожидалась
Комментарии
