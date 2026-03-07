«Жаль, футбол должен оставаться игрой». Киву — об освистывании Бастони в выездных матчах

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву перед матчем с «Миланом» в рамках 28-го тура итальянской Серии А рассказал, как защитник чёрно-синих Алессандро Бастони справляется с негативной реакцией фанатов. Напомним, в игре 25-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» футболист заработал спорное удаление для своей команды.

«Это вне нашего контроля. Жаль, потому что футбол должен оставаться игрой. Однако Бастони сильный и зрелый игрок. Он знает, насколько на него рассчитывают товарищи по команде, как сильно он нам нужен. Даже несмотря на свистки в Лечче и Комо, его игра была выдающейся. Это свидетельствует о его профессионализме», – приводит слова Киву официальный сайт «Интера».