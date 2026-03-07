Симеоне высказался по поводу возможного перехода Гризманна в МЛС

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался по поводу возможного перехода нападающего своей команды Антуана Гризманна в МЛС.

«Самое важное — это когда сам Антуан сможет говорить и выражать свои мысли, и тогда, конечно же, все будут счастливы», — сказал Симеоне в эфире Movistar.

Ранее в прессе появилась информация о возможном переходе форварда в клуб МЛС «Орландо Сити», а спортивный директор «Атлетико» Матеу Алемани подтвердил, что футболист не уйдёт из команды до конца сезона.

В нынешнем сезоне Гризманн провёл за клуб 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отметился четырьмя результативными передачами.