Полузащитник «Атлетико» Гонсалес высказался о дубле в ворота «Реала Сосьедад»

Полузащитник «Атлетико» Гонсалес высказался о дубле в ворота «Реала Сосьедад»
Полузащитник «Атлетико» Мадрид Николас Гонсалес высказался о своём дубле в матче 27-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (3:2)

Испания — Примера . 27-й тур
07 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Сёрлот – 5'     1:1 Солер – 9'     2:1 Гонсалес – 67'     2:2 Оярсабаль – 68'     3:2 Гонсалес – 81'    

«Прошло немало времени с тех пор, как я забивал в последний раз, а сегодня я смог это сделать на нашем стадионе на глазах у наших болельщиков. Это меня очень радует, учитывая те усилия, которые приложила команда. В каждой игре мы показываем, к чему стремимся. Это долгий путь, надеюсь, что это лишь одна из многих замечательных побед, которые нас ждут впереди.

Первый гол с передачи Гризманна? Ему очень непросто отдать пас правой пяткой, будучи левшой. Этот пас меня удивил, но таков его стиль игры.

Второй гол головой? Это одно из моих преимуществ, я должен этим пользоваться. Уверен в своих силах и возвращаюсь домой очень довольным», — приводит слова Гонсалеса Marca.

Диего Симеоне прокомментировал победу «Атлетико» над «Реалом Сосьедад» в Ла Лиге
