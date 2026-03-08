Полузащитник «Атлетико» Гонсалес высказался о дубле в ворота «Реала Сосьедад»

Полузащитник «Атлетико» Мадрид Николас Гонсалес высказался о своём дубле в матче 27-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (3:2)
«Прошло немало времени с тех пор, как я забивал в последний раз, а сегодня я смог это сделать на нашем стадионе на глазах у наших болельщиков. Это меня очень радует, учитывая те усилия, которые приложила команда. В каждой игре мы показываем, к чему стремимся. Это долгий путь, надеюсь, что это лишь одна из многих замечательных побед, которые нас ждут впереди.
Первый гол с передачи Гризманна? Ему очень непросто отдать пас правой пяткой, будучи левшой. Этот пас меня удивил, но таков его стиль игры.
Второй гол головой? Это одно из моих преимуществ, я должен этим пользоваться. Уверен в своих силах и возвращаюсь домой очень довольным», — приводит слова Гонсалеса Marca.
