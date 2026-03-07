Скидки
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Милана» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча с «Интером»

Тренер «Милана» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча с «Интером»
Комментарии

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался перед матчем с «Интером» в рамках 28-го тура итальянской Серии А. Игра пройдёт завтра, 8 марта, в 22:45 мск.

Италия — Серия А . 28-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это всегда уникальная и особенная игра, как для игроков, так и для зрителей. Это будет великолепный спортивный вечер, в котором первое место сразится со вторым. На кону три очка, которые всегда имеют одинаковый вес. Я ожидаю, что это будет сбалансированная и захватывающая встреча, где нам нужно будет уделять внимание деталям. Единственное, что мы можем сделать, это сыграть и посмотреть, каким будет результат. Независимо от завтрашней игры, мы должны оставаться сосредоточенными на нашей цели — 57 очков недостаточно, чтобы вернуться в Лигу чемпионов. У нас сложный график, нам нужно одержать ещё несколько побед», — приводит слова Аллегри официальный сайт «Милана».

На данный момент «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 67 очков. «Милан» с 57 очками занимает второе место.

Матч недели в Серии А: момент истины для «Милана» и «Интера»
Матч недели в Серии А: момент истины для «Милана» и «Интера»
