Аллегри: когда тренируешь «Милан», нельзя начинать сезон, не стремясь выиграть чемпионат

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри перед матчем с «Интером» в рамках 28-го тура итальянской Серии А высказался о чемпионской гонке. Встреча состоится сегодня, 8 марта.

«В футболе никогда не знаешь, что произойдет, посмотрим, как будут обстоять дела после игры. Нам нужно как минимум пять побед, чтобы попасть в Лигу чемпионов, что остаётся нашей целью. Победа в завтрашнем матче приблизит нас на один шаг. Когда тренируешь «Милан», нельзя начинать сезон, не стремясь выиграть чемпионат, но в конечном итоге всё решают только результаты. Я не верю в идею «сезонов перестройки» или «сезонов консолидации», в футболе слишком много переменных. Единственный подход, который я знаю, — это работать профессионально, выкладываться на полную и оставаться верным идентичности клуба», – приводит слова Аллегри официальный сайт «Милана».

На данный момент «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 67 очков. «Милан» с 57 очками занимает второе место.