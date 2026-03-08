Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аллегри: когда тренируешь «Милан», нельзя начинать сезон, не стремясь выиграть чемпионат

Аллегри: когда тренируешь «Милан», нельзя начинать сезон, не стремясь выиграть чемпионат
Комментарии

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри перед матчем с «Интером» в рамках 28-го тура итальянской Серии А высказался о чемпионской гонке. Встреча состоится сегодня, 8 марта.

Италия — Серия А . 28-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В футболе никогда не знаешь, что произойдет, посмотрим, как будут обстоять дела после игры. Нам нужно как минимум пять побед, чтобы попасть в Лигу чемпионов, что остаётся нашей целью. Победа в завтрашнем матче приблизит нас на один шаг. Когда тренируешь «Милан», нельзя начинать сезон, не стремясь выиграть чемпионат, но в конечном итоге всё решают только результаты. Я не верю в идею «сезонов перестройки» или «сезонов консолидации», в футболе слишком много переменных. Единственный подход, который я знаю, — это работать профессионально, выкладываться на полную и оставаться верным идентичности клуба», – приводит слова Аллегри официальный сайт «Милана».

На данный момент «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 67 очков. «Милан» с 57 очками занимает второе место.

Материалы по теме
Матч недели в Серии А: момент истины для «Милана» и «Интера»
Матч недели в Серии А: момент истины для «Милана» и «Интера»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android