«Взяли реванш за поражение в Сочи». Шпилевский — о победе «Пари НН» в матче 20-го тура РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги над «Сочи» со счётом 2:1.

«Весь клуб и болельщиков поздравляю с победой. Рад, что нас пришли поддержать в такую холодную погоду. Поздравляю всех женщин с праздником 8 марта.

Рад, что команда действовала неплохо. Жаль, что довели концовку до невроза. Могли решить исход матча раньше, у нас были потрясающие моменты, но реализация была не на высоте. Это расстроило, но всё равно – заслуженная победа, взяли реванш за поражение в Сочи. Остался осадок из-за травмы Олусегуна», — приводит слова Шпилевского официальный сайт клуба.

После этой игры «Пари Нижний Новгород» набрал 17 очков и поднялся на 14-е место в таблице чемпионата России. Клуб из Сочи заработал девять очков и располагается на последней, 16-й строчке.