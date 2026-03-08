Скидки
Главная Футбол Новости

Ювентус — Пиза, результат матча 7 марта 2026, счет 4:0, 28-й тур Серии А 2025/2026

«Ювентус» разгромил «Пизу» в 28-м туре Серии А
Комментарии

Завершился матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Пиза». Игра проходила на стадионе «Альянц» (Турин, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Юан Лука Сакки. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 4:0.

Италия — Серия А . 28-й тур
07 марта 2026, суббота. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
4 : 0
Пиза
Пиза
1:0 Камбьязо – 54'     2:0 Тюрам-Юльен – 65'     3:0 Йылдыз – 75'     4:0 Бога – 90+3'    

Первый гол в матче забил защитник туринцев Андреа Камбьязо во втором тайме на 54-й минуте. На 65-й минуте полузащитник Кефрен Тюрам-Юльен увеличил преимущество «Ювентуса». Нападающий хозяев поля Кенан Йылдыз сделал счёт разгромным на 75-й минуте. В конце встречи на 90+4-й минуте Жереми Бога установил окончательный счёт – 4:0.

После 28 матчей чемпионата Италии «Пиза» набрала 15 очков и занимает последнее, 20-е место. «Старая синьора» заработала 50 очков и располагается на шестой строчке турнирной таблицы.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Комментарии
