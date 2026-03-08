«Ювентус» разгромил «Пизу» в 28-м туре Серии А

Завершился матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Пиза». Игра проходила на стадионе «Альянц» (Турин, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Юан Лука Сакки. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 4:0.

Первый гол в матче забил защитник туринцев Андреа Камбьязо во втором тайме на 54-й минуте. На 65-й минуте полузащитник Кефрен Тюрам-Юльен увеличил преимущество «Ювентуса». Нападающий хозяев поля Кенан Йылдыз сделал счёт разгромным на 75-й минуте. В конце встречи на 90+4-й минуте Жереми Бога установил окончательный счёт – 4:0.

После 28 матчей чемпионата Италии «Пиза» набрала 15 очков и занимает последнее, 20-е место. «Старая синьора» заработала 50 очков и располагается на шестой строчке турнирной таблицы.