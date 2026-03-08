Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Атлетик Бильбао — Барселона, результат матча 7 марта 2026, счёт 0:1, 27-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Барселона» победила «Атлетик» в матче 27-го тура Ла Лиги благодаря голу Ямаля
Комментарии

Завершился матч 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Мунуэра Монтеро. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Испания — Примера . 27-й тур
07 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 68'    

Единственный мяч в матче забил форвард «Барселоны» Ламин Ямаль на 68-й минуте.

После 27 матчей испанского чемпионата «Барселона» набрала 67 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Атлетик» из Бильбао располагается на девятой строчке, у команды в активе 35 очков.

В следующем туре «Барселона» в домашнем матче сыграет с «Севильей» 15 марта, а «Атлетик» на день раньше на выезде встретится с «Жироной».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Флик может покинуть «Барселону», если Лапорта не станет президентом клуба — Плеттенберг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android