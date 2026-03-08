«Барселона» победила «Атлетик» в матче 27-го тура Ла Лиги благодаря голу Ямаля

Завершился матч 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Мунуэра Монтеро. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Единственный мяч в матче забил форвард «Барселоны» Ламин Ямаль на 68-й минуте.

После 27 матчей испанского чемпионата «Барселона» набрала 67 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Атлетик» из Бильбао располагается на девятой строчке, у команды в активе 35 очков.

В следующем туре «Барселона» в домашнем матче сыграет с «Севильей» 15 марта, а «Атлетик» на день раньше на выезде встретится с «Жироной».