Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт: клубу не нужны спасители, ему нужен проект

Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт: клубу не нужны спасители, ему нужен проект
Комментарии

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт поделился мнением относительно оптимального варианта развития клуба.

«Жоан Лапорта стремится к постоянной конфронтации, мы же хотим максимального единства. «Барсе» не нужны спасители, ей нужен проект и команда. Наше желание представить проект будущего не направлено против кого-либо, мы трудимся только во благо «Барселоны» и всего сообщества.

Мы вносим новые предложения уже на протяжении нескольких недель, например, скидки на сезонные абонементы для членов клуба, которые чаще посещают матчи, и мы всё ещё ждём, когда Лапорта представит свою программу. Речь идёт не о выборе кандидата, а о выборе того, какой мы хотим видеть «Барселону» — это противоборство прошлого и будущего.

Голосование 15 марта должно быть посвящено следующему выбору: «Барселона» последних 10-летий или новая, современная и захватывающая команда. Наличие всего двух кандидатов выгодно «Барселоне». Это позволит упростить дискуссию и сравнить два проекта», — приводит слова Фонта Mundo Deportivo.

Материалы по теме
«Барселона» хочет усилиться защитником «Тоттенхэм Хотспур» — Плеттенберг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android