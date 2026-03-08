Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт: клубу не нужны спасители, ему нужен проект

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт поделился мнением относительно оптимального варианта развития клуба.

«Жоан Лапорта стремится к постоянной конфронтации, мы же хотим максимального единства. «Барсе» не нужны спасители, ей нужен проект и команда. Наше желание представить проект будущего не направлено против кого-либо, мы трудимся только во благо «Барселоны» и всего сообщества.

Мы вносим новые предложения уже на протяжении нескольких недель, например, скидки на сезонные абонементы для членов клуба, которые чаще посещают матчи, и мы всё ещё ждём, когда Лапорта представит свою программу. Речь идёт не о выборе кандидата, а о выборе того, какой мы хотим видеть «Барселону» — это противоборство прошлого и будущего.

Голосование 15 марта должно быть посвящено следующему выбору: «Барселона» последних 10-летий или новая, современная и захватывающая команда. Наличие всего двух кандидатов выгодно «Барселоне». Это позволит упростить дискуссию и сравнить два проекта», — приводит слова Фонта Mundo Deportivo.