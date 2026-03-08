«Марсель» победил «Тулузу» в матче 25-го тура Лиги 1, у Гринвуда — гол

Завершился матч 25-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Тулуза» и «Марсель». Игра прошла на стадионе «Тулуза» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Бастьен Дешепи. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Единственный мяч во встрече забил полузащитник «Марселя» Мэйсон Гринвуд на 18-й минуте, реализовав пенальти.

После 25 матчей французского чемпионата «Марсель» набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Тулуза» располагается на 12-й строчке, у команды в активе 31 очко.

В следующем туре «Марсель» в домашнем матче сыграет с «Осером» 13 марта, а «Тулуза» на выезде встретится с «Метцем» 15 марта.