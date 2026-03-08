«Ювентус» прервал серию из четырёх матчей без побед в чемпионате Италии
«Ювентус» крупно обыграл «Пизу» со счётом 4:0 во встрече 28-го тура Серии А. Тем самым туринцы прервали серию из четырёх матчей без побед в чемпионате Италии.
Италия — Серия А . 28-й тур
07 марта 2026, суббота. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
4 : 0
Пиза
Пиза
1:0 Камбьязо – 54' 2:0 Тюрам-Юльен – 65' 3:0 Йылдыз – 75' 4:0 Бога – 90+3'
До этого подопечные Лучано Спаллетти сыграли вничью с римскими «Лацио» (2:2) и «Ромой» (3:3), а также уступили миланскому «Интеру» (2:3) и «Комо» (0:2).
После 28 матчей чемпионата Италии «старая синьора» заработала 50 очков и располагается на шестой строчке турнирной таблицы. Отставание от лидирующего «Интера» составляет 17 очков. При этом чёрно-синие имеют матч в запасе. В следующем туре туринская команда на выезде встретится с «Удинезе» (14 марта).
