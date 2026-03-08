Скидки
Только два испанца забивали больше Ямаля в рамках одного сезона за «Барселону» в XXI веке

Комментарии

Испанский крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль отличился забитым мячом, который стал победным в матче 27-го тура Ла Лиги сезона-2025/2026 с «Атлетиком» (1:0). Данный гол для 18-летнего испанца стал 14-м в текущей кампании чемпионата страны.

Испания — Примера . 27-й тур
07 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 68'    

Как сообщает Opta Sport, только два футболиста из Испании в XXI веке забивали за «блауграну» больше мячей в Ла Лиге за сезон. Так, в сезоне-2010/2011 форвард Давид Вилья отличился 18 раз, а в сезоне-2013/2014 Педро Родригес забил 15 мячей.

Во всех турнирах в нынешнем сезоне Ямаль провёл за клуб 35 матчей, в которых забил 18 мячей и отметился 15 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 200 млн.

