Ди-Си Юнайтед — Интер Майами, результат матча 2 марта 2026, счёт 1:2, МЛС, Лионель Месси

Голы Месси и Де Пауля помогли «Интер Майами» переиграть в гостях «Ди-Си Юнайтед»
Комментарии

Утром 8 марта на стадионе «Ауди Филд» в Вашингтоне (США) прошёл очередной матч регулярного сезона МЛС между «Ди-Си Юнайтед» и «Интер Майами». Гости выиграли встречу со счётом 2:1.

США — Major League Soccer . МЛС
08 марта 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
Окончен
1 : 2
Интер Майами
Майами
0:1 Де Пауль – 17'     0:2 Месси – 27'     1:2 Барибо – 75'    

Голами в составе победителей отличились звёздные аргентинцы — Родриго Де Пауль и Лионель Месси. У хозяев единственный мяч в матче забил Тай Барибо.

Известный уругвайский форвард Луис Суарес был в заявке на матч, но остался в запасе.

После трёх матчей МЛС «цапли» с шестью очками располагаются на третьем месте Восточной конференции. Столичная команда набрала за аналогичное количество матчей три очка и идёт на седьмой строчке Востока. В следующем матче МЛС «Ди-Си Юнайтед» сыграет на выезде с «Чикаго Файр», а «Интер Майами» отправится в гости к «Шарлотт». Обе встречи состоятся 15 марта.

Таблица МЛС
Календарь МЛС
