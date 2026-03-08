Скидки
Видео: Лионель Месси забил 899-й гол в карьере, поразив ворота «Ди-Си Юнайтед»

Видео: Лионель Месси забил 899-й гол в карьере, поразив ворота «Ди-Си Юнайтед»
38-летний аргентинский нападающий и капитан клуба американской МЛС «Интер Майами» Лионель Месси забил гол в матче МЛС с «Ди-Си Юнайтед» (2:1).

США — Major League Soccer . МЛС
02 марта 2026, понедельник. 03:00 МСК
Орландо Сити
Орландо
Окончен
2 : 4
Интер Майами
Майами
1:0 Пашалич – 18'     2:0 Охеда – 24'     2:1 Сильветти – 49'     2:2 Месси – 57'     2:3 Сеговия – 85'     2:4 Месси – 90'    
Удаления: Guske – 88' / нет

На 27-й минуте игры известный аргентинец здорово открылся под передачу соотечественника Матео Сильветти и поразил ворота хозяев поля, перебросив вратаря соперника Шона Джонсона. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео данного забитого мяча звёздного форварда.

ВИДЕО

Данный мяч стал для аргентинца 899-м в профессиональной карьере. Это 784-й мяч аргентинца на клубном уровне, а за сборную он забил 115 голов. Отметим, что для аргентинца это третий мяч в сезоне-2026 МЛС в трёх матчах. Во встрече минувшего тура он оформил дубль.

