Видео: Лионель Месси забил 899-й гол в карьере, поразив ворота «Ди-Си Юнайтед»
38-летний аргентинский нападающий и капитан клуба американской МЛС «Интер Майами» Лионель Месси забил гол в матче МЛС с «Ди-Си Юнайтед» (2:1).
США — Major League Soccer . МЛС
02 марта 2026, понедельник. 03:00 МСК
Орландо Сити
Орландо
Окончен
2 : 4
Интер Майами
Майами
1:0 Пашалич – 18' 2:0 Охеда – 24' 2:1 Сильветти – 49' 2:2 Месси – 57' 2:3 Сеговия – 85' 2:4 Месси – 90'
Удаления: Guske – 88' / нет
На 27-й минуте игры известный аргентинец здорово открылся под передачу соотечественника Матео Сильветти и поразил ворота хозяев поля, перебросив вратаря соперника Шона Джонсона. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео данного забитого мяча звёздного форварда.
Данный мяч стал для аргентинца 899-м в профессиональной карьере. Это 784-й мяч аргентинца на клубном уровне, а за сборную он забил 115 голов. Отметим, что для аргентинца это третий мяч в сезоне-2026 МЛС в трёх матчах. Во встрече минувшего тура он оформил дубль.
