Видео: Лионель Месси забил 899-й гол в карьере, поразив ворота «Ди-Си Юнайтед»

38-летний аргентинский нападающий и капитан клуба американской МЛС «Интер Майами» Лионель Месси забил гол в матче МЛС с «Ди-Си Юнайтед» (2:1).

На 27-й минуте игры известный аргентинец здорово открылся под передачу соотечественника Матео Сильветти и поразил ворота хозяев поля, перебросив вратаря соперника Шона Джонсона. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео данного забитого мяча звёздного форварда.

ВИДЕО

Данный мяч стал для аргентинца 899-м в профессиональной карьере. Это 784-й мяч аргентинца на клубном уровне, а за сборную он забил 115 голов. Отметим, что для аргентинца это третий мяч в сезоне-2026 МЛС в трёх матчах. Во встрече минувшего тура он оформил дубль.