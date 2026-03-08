Скидки
Ланс — Метц. Прямая трансляция
17:00 Мск
Алексей Миранчук забил первый гол за «Атланту» в МЛС сезона-2026

Комментарии

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук отметился голом в первом тайме матча МЛС, в котором «пятиполосные» на своём поле принимают «Реал Солт-Лейк». На момент написания новости идёт второй тайм. Счёт 3:1 в пользу гостей.

США — Major League Soccer . МЛС
08 марта 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
2-й тайм
2 : 3
Реал Солт-Лейк
Солт-Лейк-Сити
0:1 Solans – 23'     0:2 Hezarkhani – 27'     1:2 Миранчук – 38'     1:3 Госо – 40'     2:3 Миранчук – 74'    

Отметим, что это первый забитый мяч россиянина в текущем сезоне МЛС. Миранчук проводит третью игру новой кампании, но лишь первую в стартовом составе. Ранее Алексей выходил лишь на замены и не отмечался результативными действиями.

«Атланта» на данный момент занимает лишь 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Красно-чёрные не набрали ни одного очка после двух встреч. «Реал Солт-Лейк» располагается на 10-й строчке Запада с тремя очками.

