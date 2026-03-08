Алексей Миранчук забил первый гол за «Атланту» в МЛС сезона-2026

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук отметился голом в первом тайме матча МЛС, в котором «пятиполосные» на своём поле принимают «Реал Солт-Лейк». На момент написания новости идёт второй тайм. Счёт 3:1 в пользу гостей.

Отметим, что это первый забитый мяч россиянина в текущем сезоне МЛС. Миранчук проводит третью игру новой кампании, но лишь первую в стартовом составе. Ранее Алексей выходил лишь на замены и не отмечался результативными действиями.

«Атланта» на данный момент занимает лишь 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Красно-чёрные не набрали ни одного очка после двух встреч. «Реал Солт-Лейк» располагается на 10-й строчке Запада с тремя очками.