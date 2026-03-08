Алексей Миранчук забил первый гол за «Атланту» в МЛС сезона-2026
Поделиться
Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук отметился голом в первом тайме матча МЛС, в котором «пятиполосные» на своём поле принимают «Реал Солт-Лейк». На момент написания новости идёт второй тайм. Счёт 3:1 в пользу гостей.
США — Major League Soccer . МЛС
08 марта 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
2-й тайм
2 : 3
Реал Солт-Лейк
Солт-Лейк-Сити
0:1 Solans – 23' 0:2 Hezarkhani – 27' 1:2 Миранчук – 38' 1:3 Госо – 40' 2:3 Миранчук – 74'
Отметим, что это первый забитый мяч россиянина в текущем сезоне МЛС. Миранчук проводит третью игру новой кампании, но лишь первую в стартовом составе. Ранее Алексей выходил лишь на замены и не отмечался результативными действиями.
«Атланта» на данный момент занимает лишь 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Красно-чёрные не набрали ни одного очка после двух встреч. «Реал Солт-Лейк» располагается на 10-й строчке Запада с тремя очками.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 марта 2026
-
04:56
-
03:24
-
03:16
-
01:17
-
01:01
-
00:56
-
00:55
-
00:51
-
00:43
-
00:36
-
00:29
-
00:11
-
00:02
-
00:02
-
00:02
- 7 марта 2026
-
23:55
-
23:46
-
23:39
-
23:33
-
23:25
-
23:16
-
22:59
-
22:59
-
22:46
-
22:46
-
22:33
-
22:33
-
22:32
-
22:14
-
21:58
-
21:57
-
21:47
-
21:39
-
21:16
-
21:09