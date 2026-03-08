Дубль Алексея Миранчука не спас «Атланту» от поражения в матче МЛС

В МЛС завершился очередной матч, в котором «Атланта Юнайтед» на своём поле принимала «Реал Солт-Лейк». Гости выиграли встречу со счётом 3:2.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук отличился в данной встрече двумя забитыми голами, однако от поражения его команду это не спасло.

Эти голы стали первыми для россиянина в текущем сезоне. Миранчук проводил третью игру новой кампании, но лишь первую в стартовом составе. Ранее Алексей выходил лишь на замены и не отмечался результативными действиями.

В следующем матче «Атланта» примет «Филадельфию Юнион».

