Дубль Алексея Миранчука не спас «Атланту» от поражения в матче МЛС

Дубль Алексея Миранчука не спас «Атланту» от поражения в матче МЛС
Комментарии

В МЛС завершился очередной матч, в котором «Атланта Юнайтед» на своём поле принимала «Реал Солт-Лейк». Гости выиграли встречу со счётом 3:2.

США — Major League Soccer . МЛС
08 марта 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 3
Реал Солт-Лейк
Солт-Лейк-Сити
0:1 Solans – 23'     0:2 Hezarkhani – 27'     1:2 Миранчук – 38'     1:3 Госо – 40'     2:3 Миранчук – 74'    

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук отличился в данной встрече двумя забитыми голами, однако от поражения его команду это не спасло.

Эти голы стали первыми для россиянина в текущем сезоне. Миранчук проводил третью игру новой кампании, но лишь первую в стартовом составе. Ранее Алексей выходил лишь на замены и не отмечался результативными действиями.

В следующем матче «Атланта» примет «Филадельфию Юнион».

Миранчук поучаствовал в церемонии для лучших игроков «Атланты»

«Атланта Юнайтед» объяснила, почему Миранчук не выходит в стартовом составе
Новости. Футбол
